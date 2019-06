इस रिएलिटी शो में Kareena Kapoor Khan ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो Viral

हाल ही में करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने ‘डांस इंडिया डांस बैटल ऑफ द चैंपियंस’ (Dance India Dance Battle Of The Champions) के स्टेज पर अपनी फिल्म के एक गाने को रीक्रिएट किया। फिल्म ‘जब वी मेट’ (Jab We Met) के आइकॉनिक सॉन्ग ‘मौजा ही मौजा’ पर करीना कपूर खान ने डांस किया। इस दौरान उनके साथ स्टेज पर रैपर रफ्तार और डांसर बॉस्को मार्टिस भी मौजूद रहे।

Bharat Box Office Collection: रिलीज के 14 दिनों में सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ ने कमाए इतने करोड़, जानकर उड़ जाएंगे होश!

Akshay Kumar और Raveena Tandon का गाना Tip Tip Barsa Paani किया जा रहा रीक्रिएट, सोशल मीडिया पर वायरल

सोशल मीडिया पर इस गाने का वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रही हैं। बताते चलें कि हाल ही में करीना कपूर खान अपने पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) के साथ लंदन (London) हॉलिडे मनाने गई थीं। लेकिन डांस इंडिया डांस की शूटिंग पूरी करने के लिए वे आज मुंबई लौटी हैं।

इस दौरान की भी उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो करीना कपूर केवल 12 घंटे के लिए ही मुंबई आई हैं। आजकल करीना कपूर रिएलिटी शो के अलावा फिल्म ‘गुड न्यूज’ (Good News) की शूटिंग में भी काफी व्यस्त हैं।