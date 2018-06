बेटे तैमूर के लिए करीना ने लिया ये बड़ा फैसला, फैन्स को लग सकता है झटका

एक्ट्रेस करीना कपूर खान की फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रेग्नेंसी के बाद करीना की ये पहली फिल्म है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आप जरूर चौंकने वाले हैं। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना ने बेटे तैमूर के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। करीना अब अगली फिल्म 2019 में ही शुरू करेंगी।

खबरों के मुताबिक करीना ने कहा, 'फिल्में तो मैं करती रहूंगी, लेकिन अब एक बार में एक ही फिल्म होगी। मेरे पति कोई बिजनेसमैन नहीं हैं जो शाम को 6 बजे घर वापस आ जाएं। वो भी एक एक्टर हैं और हम दोनों को तैमूर के लिए टाइम बैलेंस करना होगा। तो इसलिए हमने तय किया है कि अब हम दोनों साल में 1-1 फिल्म करेंगे।'

करीना ने आगे ये भी कहा, 'मैंने वीरे दी वेडिंग पूरी कर ली है और अब सैफ नवदीप सिंह की फिल्म कर रहे हैं। जब वो नवंबर तक अपने कमिटमेंट पूरे कर लेंगे तो फिर मैं अपनी फिल्म पर काम शुरू करूंगी। मैं अपनी फिल्म की शुरुआत जनवरी में करूंगी।'

वीरे दी वेडिंग की कमाई

करीना की फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' की कमाई के बारे में बात करें तो फिल्म ने अब तक 64.84 करोड़ की कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस बारे में जानकारी दी। फिल्म में करीना के साथ सोनम कपूर अहुजा, स्वरा भास्कर और शिखा लीड रोल में हैं। पूरी स्टार कास्ट फिल्म की कमाई से काफी खुश है।

#VeereDiWedding GATHERS SPEED on second Sat... Biz is expected to escalate further on Sun [today]… Is looking at ₹ 75 cr+ *lifetime biz*... [Week 2] Fri 3.37 cr, Sat 4.51 cr. Total: ₹ 64.84 cr. India biz.