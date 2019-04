मां करीना कपूर के संग वोटिंग बूथ पर पहुंचे तैमूर अली खान, वीडियो हुआ वायरल

लोकसभा चुनाव 2019 (Loksabha Elections 2019) के चौथे चरण (Fourth Phase) आज वोटिंग जारी है। चौथे चरण की लिस्ट में महाराष्ट्र (Maharashtra) समेत देशभर के 8 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में वोट डाल रहे हैं। कई बॉलीवुड सेलेब्स वोट डालने के लिए वोटिंग बूथ पहुंचे हैं। इसी लिस्ट में सैफ अली खान और करीना कपूर ने भी मतदान किया। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि करीना अपने बेटे तैमूर अली खान के साथ वोट डालने गईं।

सोशल मीडिया पर इनके फोटोज और वीडियोज भी देखने को मिले हैं जिसमें तैमूर अपने क्यूट अंदाज में मॉम करीना के साथ मतदान केंद्र पर नजर आए। इस दौरान तैमूर ऑरेंज टी-शर्ट में नजर आए। वहीं करीना वाइट टी-शर्ट के साथ डेनिम में नजर आईं।

कन्हैया कुमार को लेकर अनुपम खेर से भिड़ी स्वरा भास्कर, ट्विटर पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर साधा निशाना

आमिर खान ने पत्नी किरण राव के साथ डाला वोट, फिर सुनाया ये लतीफा

करीना के अलावा आज बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में मतदान किया है। महाराष्ट्र की 17 सीटों पर चौथे चरण की वोटिंग जारी है। इनमें मुंबई की सभी 6 सीटें भी शामिल हैं।

इन सितारों ने की वोटिंग

आज सुबह से ही फिल्मी सितारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिल्मी सितारों ने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया और साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट भी शेयर की। प्रियंका, उर्मिला और रेखा के अलावा करीना कपूर खान,हेमा मालिनी, ईशा देओल, आहाना देओल, विद्या बालन, संजय दत्त, मान्यता दत्त, करण जौहर, रवीना टंडन, कंगना रनौत, आमिर खान, किरण राव, अजय देवगन, काजोल देवगन, सोनाली बेंद्रे, वरुण धवन, डेविड धवन, दीया मिर्जा, टाइगर श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, परेश रावल, रवि किशन जैसे सितारों ने भी वोट किया।

#Mumbai: Actors Bhagyashree and Sonali Bendre after casting their votes at a polling booth in Vile Parle. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/cJFwpTtgKA — ANI (@ANI) April 29, 2019

#Mumbai: Actor Kangana Ranaut after casting her vote at a polling booth in Khar. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/L4nXhMbyvj — ANI (@ANI) April 29, 2019