शशि कपूर के घर बॉलीवुड का जमावड़ा, शूटिंग पर विराम लगा मुंबई पहुंचे ऋषि कपूर...देखें photos

बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर का सोमवार शाम को निधन हो गया। 79 साल के शशि कपूर काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में शशि कपूर ने आखिरी सांस ली। पिछले कुछ सालों से किडनी की समस्या से जुझ रहे थे और उनका डायलिसिस हो रहा था। लेकिन वह ज्यादा दिन तक इन्हें झेल नहीं पाए, और सोमवार शाम को दुनिया को अलविदा कह दिया।

Amitabh Bachchan, Randhir Kapoor, Rani Mukerji and several other actors arrived at #ShashiKapoor's residence in #Mumbai last night. pic.twitter.com/D3e6d2jpqH