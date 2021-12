करणवीर बोहरा ने शहनाज गिल का किया सपोर्ट, आसिम के ट्वीट के बाद बोले- ‘कुछ लोग खुशी देख नहीं सकते’

करण ने अपने एक पुराने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- ‘मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसे फिर से रीट्वीट करूं, क्योंकि कुछ लोग दूसरो को मुस्कुराते हुए नहीं देख सकते और खासकर तब जब वह उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसका #newworld से कोई लेना देना नहीं है, इसे #tryingtoheal (ठीक होने की कोशिश करना) कहते हैं।

I feel like retweeting this again, coz some people just can't see others smile, and specially when they're trying to coming out of a dark place. It's got nothing to do with the #newworld, it's called #tryingtoheal. 🙏 https://t.co/yOClPaB3F4