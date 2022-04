तेजस्वी प्रकाश के इतने करीब आ गए करण कुंद्रा, पैप्स चिल्लाए- भाई पप्पी कर लो भाभी को

Karan Kundrra and Tejaswi Prakash News Update: करण कुंद्रा किसी तरह से तेजस्वी प्रकाश को लेकर गाड़ी से निकले और एक स्पॉट पर खड़े होकर उन्होंने पैप्स को तस्वीरें लेने का भी मौका दिया।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sun, 10 Apr 2022 06:32 AM

