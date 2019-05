Karan Johar होस्ट करेंगे ये खास शो, Netflix पर होगा रिलीज

फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) नेटफ्लिक्स (Netflix) पर डेटिंग शो ‘वॉट द लव? विद करण जौहर’ होस्ट करने वाले हैं।

भाषा के अनुसार नेटफ्लिक्स ने कहा कि निर्देशक करण जौहर प्रेम और संबंधों पर अपने विचार साझा करेंगे लेकिन एक अप्रत्याशित ट्विस्ट के साथ। आपको बता दें कि करण जौहर का आज जन्मदिन है।

Where there's chemistry, there's always a way! Can't wait to join the Netflix India family and spread a whole lotta love! @BBCStudiosIndia #BBCStudiosIndia #BBCProduction https://t.co/5wjAyHdP5N