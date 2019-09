करण जौहर ने बदला अक्षय कुमार-करीना कपूर 'Good News' का टाइटल, अब नाम से होगी रिलीज

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और करीना कपूर (Kareena kapoor) की अपमकिंग फिल्म गुड न्यूज (GOOD NEWS) रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों छाया हुआ है। इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी सूचना सामने आई है। खबरों की मानें तो फिल्म का टाइटल बदल दिया है, जिसकी जानकारी करण जौहर ने अपने सोशल साइट से दी है।

आपको बता दें कि इस 9 सितंबर को अक्षय कुमार को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए करण ने ट्वीट किया, 'हैप्पी बर्थडे @akshaykumar हम आपको प्यार करते हैं !!!! GOOD NEWS यह है कि हमारी फिल्म #GOODNEWWZ धमाके के साथ साल का अंत करेगी। 27 मई को इसे दिखाने के लिए आप सभी का बेसब्री से इंतजार रहेगा।'

Happy birthday @akshaykumar we love you!!!! The GOOD NEWS is that our film #GOODNEWWZ will end the year with a bang!!!! Can’t wait for all of you to see it on the 27th of DECEMBER 2019!! @akshaykumar #KareenaKapoorKhan @diljitdosanjh @Advani_Kiara directed by RAJ MEHTA!