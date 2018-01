'केसरी' में परिणीति की जगह करण ने शेयर की अक्षय की फोटो, फिर देखें क्या हुआ

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की फिल्म केसरी आने वाली है। इस फिल्म के पोस्टर को लेकर करण जौहर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, बुधवार को करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अक्षय के लुक के साथ केसरी का फर्स्ट फोटो शेयर किया और कैप्शन में लिख दिया, केसरी की लीड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा। दरअसल करण ने जब परिणीती की फिल्म में होने की खबर दी तो उनकी तस्वीर की जगह अक्षय की केसरी लुक वाली तस्वीर शेयर कर दी। उसके बाद ट्वीटर पर उन्हें कुछ इस तरह ट्रोल किया गया।

हालांकि करण ने बाद में इसके लिए माफी मांग ली थी। लेकिन यूजर्स ने तो तब तक उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था।

पढ़ें ट्वीट्स

Parineeti Chopra is looking stunning in that beard. 😍 pic.twitter.com/I5AEMd6rK3

It's not your fault karan, even Arbaaz khan and Roger Federer are as identical as Akshay and Parineeti pic.twitter.com/BtB5N6DcwW