करण जौहर ने सुनाया आलिया भट्ट की मेहंदी का मजेदार किस्सा, भारती ने उड़ाया मजाक

Alia Bhatt Ranbir Kapoor Mehndi Funny Incident: आलिया भट्ट की शादी में करण जौहर ने पहली बार मेहंदी लगाई थी। हुनरबाज के सेट पर उन्होंने मेहंदी सेरिमनी से जुड़ा मजेदार किस्सा सबको बताया।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Mon, 18 Apr 2022 01:57 PM

इस खबर को सुनें