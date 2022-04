करण जौहर ने शेयर किया बिहाइंड द सीन वीडियो, सेट पर नजर आए सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान

करण जौहर ने फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के सेट से बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान नजर आए हैं। इब्राहिम को देखकर फैन्स काफी एक्साइटेड हो गए हैं।

