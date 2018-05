बॉलीवुड ने मनाया मदर्स डे, तो करण बोले- 'मुझे मां होने पर गर्व है'

मदर्स डे के मौके पर रविवार को फिल्ममेकर करण जौहर ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों रूही और यश के 'मां' होने पर गर्व है। बता दें कि करण पिछले साल मार्च में सेरोगेसी के जरिए पिता बने थे।

करण ने मदर्स डे पर ट्वीट किया, 'मैं माओं से प्यार करता हूं। मैं अपनी मां (हीरू जौहर) से प्यार करता हूं। मुझे एक मां होने पर गर्व है...मदर्स डे की शुभकामनाएं।'

I love mothers ....I love my mother ....am proud to be a mother...#HappyMothersDay ❤️