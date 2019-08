करण जौहर हाउस पार्टी: दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर के खिलाफ MLA सिरसा ने की FIR दर्ज करने की मांग, बोले-'मैं अंत तक लड़ूंगा'

बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर (Karan Johar) ने हाल ही में अपने घर में एक स्पेशल हाउस पार्टी रखी थी, जहां बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे। इस पार्टी की एक वीडियो भी सामने आई, जिसे लेकर मीडिया में काफी बातें की जा रही हैं। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा खान, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, अयान मुखर्जी, जोया अख्तर, शाहिद कपूर और विक्की कौशल से जैसे बड़े सितारे नजर आए थे। वीडियो में सभी स्टार्स के हाव भाव थोड़े से अलग दिख रहे हैं। इनके वायरल वीडियो को देखकर शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर करते हुए इन बॉलीवुड सितारों पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। अब इस मामले को लेकर एक और नई खबर सामने आई है। खबरों की मानें तो सिरसा ने मुंबई पुलिस ने इन स्टार्स के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। इस बात का खुलासा सिरसा के ट्वीट से हुआ है।

दरअसल, मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने करण जौहर (Karan Johar) की पार्टी के वीडियो को अपन ट्विटर एकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा, "देखिए, कैसे बॉलीवुड कलाकार गर्व से अपनी नशे में डूबी हुई स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने शाहिद कपूर, अर्जुन कपूर, वरुण धवन और करण जौहर जैसे कई बॉलीवुड कलाकारों को भी टैग किया।

I have requested @CPMumbaiPolice to register FIR against the Bollywood Stars in the video flaunting their drug party...under The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

The party was uploaded by @karanjohar himself on July 28th, 2019@ANI @htTweets @republic @ZeeNews pic.twitter.com/nNRH6i9yfn — Manjinder S Sirsa (@mssirsa) August 1, 2019

मनजिंदर सिरसा के आरोप लगाने के बाद कई बॉलिवुड सिलेब्रिटीज और सोशल मीडिया यूजर्स उन पर भड़क गए और बिना सबूत के गलत आरोप लगाने की बात कही। एक यूजर ने ट्विटर पर सिरसा को लिखा कि उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि करण जौहर की पार्टी में सिलेब्रिटीज ड्रग के नशे में चूर थे। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा के इस ट्वीट का जवाब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने बखूबी दिया।

I am fighting for a cause. These drug-addicted stars are setting a wrong trend in real life; while on screen they defamed our State & its youth!

I am not affected by trollers. They may continue abusing me



I would pursue this case till the end & expose the stars’ hypocrisy @ANI pic.twitter.com/Z6Gs5E9oO2 — Manjinder S Sirsa (@mssirsa) August 1, 2019

मिलिंद देवड़ा ने मनजिंदर सिंह सिरसा के ट्वीट का जवाब देने के साथ ही उन्हें माफी मांगने की भी सलाह दी। मिलिंद ने अपने ट्वीट में लिखा, "मेरी पत्नी भी उस पार्टी में मौजूद थी। वहां कोई भी नशे की हालत में नहीं था। इसलिए झूठ फैलाना बंद करें, और जिन लोगों के बारे में आप नहीं जानते उन्हें ब्लेम भी न करें। मुझे आशा है कि आप इसके लिए माफी मांगने का साहस दिखाएंगे।

Excuse me @IshitaYadav

They are public figures!! They are called “Stars” & they enjoy many privileges. Don’t they lecture us # on every issue from their verified twitter handles?



So today they are answerable to every Indian for their drug-effected stoned look as visible in video https://t.co/7eFSjKR013 — Manjinder S Sirsa (@mssirsa) July 31, 2019

सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे विधायक ने अपना बचाव करते हुए लगातार ट्वीट किया है। सिरसा ने जबाव देते हुए लिखा, जो लोन इन सितारों के बचाव में हैं और इनके ड्रग के नशे में होने का समर्थन कर रहे इसलिए हम सभी लोग इस पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट से डोप टेस्ट कराने की रिक्वेस्ट करें और उसकी रिपोर्ट ट्विटर पर शेयर करें। प्लीज, मुझे इस डोप टेस्ट रिपोर्ट से गलत साबित करें।

#UDTABollywood - Fiction Vs Reality



Watch how the high and mighty of Bollywood proudly flaunt their drugged state!!



I raise my voice against #DrugAbuse by these stars. RT if you too feel disgusted @shahidkapoor @deepikapadukone @arjunk26 @Varun_dvn @karanjohar @vickykaushal09 pic.twitter.com/aBiRxwgQx9 — Manjinder S Sirsa (@mssirsa) July 30, 2019

इसके बाद विधायक ने फिर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने मुंबई पुलिस ने इन स्टार्स के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। सिरसा ने लिखा- मैं एक कारण के लिए लड़ रहा हूं। नशे की लत वाले ये सितारे वास्तविक जीवन में एक गलत प्रवृत्ति स्थापित कर रहे हैं। स्क्रीन पर रहते हुए उन्होंने हमारे राज्य और वहां के युवाओं को बदनाम किया! मैं ट्रोलर्स से प्रभावित नहीं हूं। वे मुझे गाली देते रहते हैं। मैं इस मामले को अंत तक ले जाऊंगा और सितारों के पाखंड का पर्दाफाश करूंगा।'