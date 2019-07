अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका ढूंढ़ रहे थे Karan Johar, ऐसे हुई थी महानायक से इनकी मुलाकात

फिल्मकार करण जौहर का कहना है कि 'कभी खुशी कभी गम' फिल्म का गाना 'बोले चूड़ियां' उनके करियर का सबसे यादगार गीत है क्योंकि इसमें उन्हें मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का पहला अवसर मिला था।

Most memorable song of my career! My first working opportunity with the LEGEND @SrBachchan ( literally fainted with nervousness) and the coming together of such incredible talent! @iamsrk @iHrithik @KajolAtUN #Jayabachchan #bebo choreographed by the one and only @TheFarahKhan https://t.co/upVuYtPw0A