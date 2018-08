Duplicate: इंटरनेट पर वायरल हो रहे अपने हमशक्ल को देख ऐसा था करण जौहर का रिएक्शन

बॉलीवुड के फिल्ममेकर करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अपनी सभी एक्टिविटी वो फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन इन दिनों ट्विटर पर करण की एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है, जिसने खुद करण को ही हैरान कर दिया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर उनके फैन ने एक ऐसी फोटो पोस्ट कर दी है, जिसमें वो बिल्कुल करण की डुप्लीकेट कॉपी लग रहे हैं। करण ने इस फैन के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा है, 'कुछ ट्वीट आपको री-ट्वीट कर देते हैं और ये उनमें से एक है।' करण ने जो ट्वीट शेयर किया है, वो उस्मान खान के एक व्यक्ति का है, जो कि हू-ब-हू करण से मिलता है। उस्मान की प्रोफाइल देखने के बाद पता लगा कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है।

Few tweets leave me speechless....this is one of them.... https://t.co/jRNhE6A7ex