करण जौहर ने बदली 'ब्रह्मास्त्र' की रिलीज डेट, तो केआरके ने किया ये कमेंट

सलमान खान की फिल्म 'दबंग 3' 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा था कि 'दबंग 3' का मुकाबला करण जौहर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' से हो सकता है। लेकिन अब खबर है कि करण जौहर इस फिल्म को अगले साल रिलीज कर रहे हैं।

इस खबर के आने के बाद कमाल खान ने ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया है। कमाल ने लिखा, 'करण जौहर ने 'ब्रह्मास्त्र' की रिलीज डेट में बदलाव कर दिए हैं। एक बार फिर ये साबित हो गया कि सलमान खान भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं।'

Karan Johar has changed release date of #Brahmastra to avoid to compete with #Dabangg3! So now film #Brahamstra will be releasing on 27th December 2019! And it’s proved again that @BeingSalmanKhan is still the biggest super star in India.