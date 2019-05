शहीद विक्रम बत्रा पर बनेगी बायोपिक, सिद्धार्थ मल्होत्रा निभाएंगे 'शेरशाह' का किरदार

कारगिल युद्ध के बहादुर विक्रम बत्रा के जीवन पर बन रही बॉलीवुड फिल्म को आधिकारिक रूप से 'शेरशाह' टाइटल दिया गया। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में नजर आते रहते हैं।

सिद्धार्थ ने ट्वीट किया, 'विक्रम बत्रा के किरदार को निभाने के लिए बहुत उत्साहित हूं, स्क्रीन पर एक असली हीरो का किरदार जिसे 'शेरशाह' का शीर्षक दिया गया है। शूटिंग जल्द ही शुरू होगी।'

कियारा आडवाणी भी फिल्म में नजर आएंगी। कियारा ने ट्वीट किया, 'इसका हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित और रोमांचित हूं। 'शेरशाह' की शूटिंग के शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकती।'

Super excited & thrilled to be a part of this one! Can't wait for #Shershaah shoot begins soon! @SidMalhotra @vishnu_dir @karanjohar #HirooJohar @apoorvamehta18 @b_shabbir #AjayShah #HimanshuGandhi @dharmamovies pic.twitter.com/2Ka4fayz7x