तेलुगू फिल्म 'Dear Comrade ' का हिंदी रीमेक बनाएंगे Karan Johar, खास अंदाज में किया खुलासा

फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अभिनेता विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की आगामी तेलुगू फिल्म 'डियर कॉमरेड' (Dear Comrade) का हिंदी रीमेक बनाएंगें। 'डियर कॉमरेड' की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद करण ने ट्विटर पर फिल्म की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि डियर कॉमरेड' को सबसे पहले देखने की खुशी हुई। सशक्त और गहरी प्रेम कहानी, विजय और रश्मिका मंदाना का प्रदर्शन उम्दा था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए 'अति उत्साहित' हैं ।

