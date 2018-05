GOOD NEWS: कपूर परिवार का ऐलान, इस दिन होगी सोनम-आनंद की शादी

सोनम कपूर की शादी को लेकर कई दिनों से खबरें आ रही हैं, लेकिन अब कपूर परिवार और आनंद के परिवार वालों ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है। दरअसल, दोनों परिवार वालों ने शादी की आधिकारिक पुष्ट‍ि करते हुए बताया कि शादी 8 मई को मुंबई में ही होगी।

स्टेटमेंट में लिखा गया है, 'कपूर और अहुजा परिवार खुशी के साथ सोनम और आनंद की शादी की डेट अनाउंस करता है। दोनों की शादी 8 मई को मुंबई में होगी क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन है तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि परिवार की प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाए। आप सभी के प्यार और आर्शीवाद के लिए सबको धन्यवाद।'

The Kapoor & Ahuja families, take great joy and pride, in announcing the marriage of Sonam Kapoor & Anand Ahuja. The wedding will take place on the 8th of May in Mumbai: Official Statement (file pic) pic.twitter.com/O4vTbdahv7