सलमान को सपोर्ट करने के चक्कर में कपिल ने कर दी गाली-गलौज!

काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सलमान को सजा मिलने के बाद पूरा बॉलीवुड काफी दुखी है, लेकिन कपिल शर्मा को लगता है कुछ ज्यादा ही दुख हो गया है। तभी तो वो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल, कपिल शर्मा ने लगातार गालियों के साथ कुछ ट्वीट्स किए हैं। जिसमें वो सलमान को सपोर्ट करते हुए मीडिया को गाली दे रहे हैं। हालांकि कपिल ने अब सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं।

अपने पहले ट्वीट में कपिल ने लिखा था, 'मैंने बहुत सारे ऐसे महाराजा टाइप लोग देखे हैं जो बड़े फ़ख़्र से बताते हैं की हमने शेर का शिकार किया… मैं मिला हूं उनसे..सलमान बहुत लोगों की मदद करता है.. वो अच्छा आदमी है'।

हैरानी वाली बात ये है कि 4 लागातार गाली वाले ट्वीट्स डिलीट करने के बाद कपिल ने फिर एक गाली वाला ट्वीट किया, फिर तुरंत उसे डिलीट भी कर दिया।

इन सबके बाद कपिल के ट्विटर अकाउंट से फिर एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा, 'कुछ देर पहले जो भी मेरे अकाउंट्स से ट्वीट आए हैं उन्हें इग्नोर कर दें क्योंकि मेरा अकाउंट हैट हो गया था। आप सभी से माफी मांगता हूं और सबको मेरा प्यार।'

Hi all please ignore the previous offensive tweets as my account was hacked . Apologies for the inconvenience caused

Love and regards to all .