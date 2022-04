Kapil Sharma Show : अजय देवगन का कपिल शर्मा ने बनाया मजाक, तो एक्टर ने कहा- तू तो ढंग के कपड़े पहनता नहीं...

Ajay devgn Runway 34 Promo : अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 रिलीज के लिए तैयार है। इस बीच अजय फिल्म का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। अब वह कपिल शर्मा के शो में फिल्म की टीम के साथ आए।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Tue, 19 Apr 2022 07:36 PM

