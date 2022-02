Kapil Sharma: 'कपिल शर्मा के शो की गिरी रेटिंग, सलमान खान ने तोड़े हाथ पैर'

कॉमेडियन व अभिनेता कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को फैन्स का दिल बखूबी जीतना आता है। कपिल जहां भी होते हैं, वहां महफिल लूट लेते हैं। इन दिनों कपिल शर्मा, नेटफ्लिक्स के शो आई एम नॉट डन येट (Netflix Show I m Not Done Yet) को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। शो में कपिल शर्मा ने कई राज खोले तो वहीं अपनी जिंदगी के अनछुए पहलू पर भी खुलकर बात की। शो के दौरान ही कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया और मीडिया का भी जिक्र किया। इस दौरान कपिल शर्मा ने उस किस्से को बताया जब उनके पैर में चोट लग गई थी लेकिन कुछ खबरों में इसका दोषी बॉलीवुड अभिनेता व कपिल के अच्छे दोस्त सलमान खान (Salman Khan) को ठहराया गया था।

'आई एम नॉट डन येट' को लेकर चर्चा में कपिल

दरअसल 'आई एम नॉट डन येट' में कपिल शर्मा ने खूब बातचीत की। इस दौरान कपिल शर्मा ने उस वाक्ये का जिक्र किया, जब जिम की वजह से उनके पैर में चोट लग गई थी, और वो एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर स्पॉडिट हुए थे। कपिल ने कहा, 'मुझे याद है कि जिम में मेरे पैर में इंजरी हो गई थी। इसके बाद मुझे किसी काम से ट्रेवल करना था। तो मैंने एयरपोर्ट पर व्हील चेयर का इस्तेमाल किया।'

'सलमान ने तोड़े हाथ पैर'

कपिल ने आगे कहा, 'व्हीलचेयर पर बैठे हुए मेरी तस्वीर कुछ पैपराजी ने क्लिक कर लीं। इसके बाद मेरी चोट को लेकर बहुत कुछ लिखा गया। ऐसे में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उस पर लिखा था- कपिल शर्मा के शो की गिरी रेटिंग, सलमान खान ने तोड़े हाथ पैर।' कपिल ने हंसते हुए कहा, 'आप खुद बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है.. ऐसा थोड़ी न होता है कि कोई फिल्म या शो नहीं चला तो पिटाई होती है। कभी करण जौहर बोले शाहरुख से फिल्म नहीं चली तो पीटना पड़ेगा।'

कपिल के ड्रंक ट्वीट

कपिल की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। बता दें कि इस शो में कपिल शर्मा ने अपने डिप्रेशन का भी जिक्र किया था। कपिल ने बताया था कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, और उन्होंने इसके लिए डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था। वहीं शो में कपिल शर्मा ने पीएम मोदी को लेकर किए गए ट्वीट का भी पूरा वाक्या बताया, जिसकी वजह से वो काफी ट्रोल हुए थे। कपिल ने कहा कि वो सभी ड्रंक ट्वीट थे।

कपिल शर्मा की फिल्में

गौरतलब है कि कपिल शर्मा की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। कपिल को कॉमेडी का किंग भी कहा जाता है। याद दिला दें कि कपिल शर्मा बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। कपिल शर्मा की कुल दो फिल्में- किस किस को प्यार करूं और फिरंगी रिलीज हुई थी, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं।