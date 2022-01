जब मनमोहन सिंह के हाथ से पत्नी ने छीन ली थीं रेवड़ियां, कपिल शर्मा ने सुनाया मुलाकात का किस्सा

कपिल शर्मा का स्टैंडअप कॉमेडी शो I'm Not Done Yet नेटफ्लिक्स पर देखा जा रहा है। इस 1 घंटे के शो में कपिल ने अपनी संघर्ष के दिन, मेंटल हेल्थ ईश्यूज और फेमस लोगों के साथ हुई कॉन्ट्रोवर्सी पर बात की है। उन्होंने गिन्नी से शादी से लेकर जिंदगी की अहम घटनाओं का जिक्र भी किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी अपनी मुलाकात को याद किया है। साथ ही बताया कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी ने उन्हें रेवड़ी खाने से रोक दिया था। बता दें कि कपिल शर्मा और मनमोनह सिंह दोनों ही अमृतसर से हैं।



कपिल ने साझा किया मजेदार किस्सा



कपिल शर्मा ओटीटी पर भी दर्शकों को गुदगुदाने पहुंच गए हैं। उनका स्टैंडअप कॉमेडी शोI'm Not Done Yet खूब देखा जा रहा है। इसमें कपिल ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई मजेदार किस्से बताए हैं। कपिल ने मनमोहन सिंह से मुलाकात से जुड़ा मजेदार किस्सा लोगों के साथ साझा किया है। वह उनसे 2019 में मिले थे। दोनों ही अमृतसर से हैं। इतना ही नहीं दोनों ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की है।



जब मनमोहन सिंह ने मंगवाई रेवड़ी



कपिल ने बताया कि जब मनमोहन सिंह से मिलने गए तो पता चला कि इतने बड़े आदमी के ऊपर भी कितनी पाबंदियां हैं। वह बताते हैं, एक बार खुशकिस्मती से मुजे मनमोहन सिंह जी से मिलने का मौका मिला। वह मेरे शहर के एक इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। मैं जब पहली बार उनसे मिलने गया तो सर्दियों का मौसम था और उन्होंने रेवड़ियां मंगवाईं। डॉक्टर साहब ने मुट्ठी भरी ही थी कि उनकी पत्नी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोलीं, डॉक्टर साहब, नहीं। आपको इजाजत नहीं है।



बाद में की पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ



कपिल बोलते हैं, मैं सोच में पड़ गया, इस आदमी ने 10 साल देश चलाया है। एक साल की एक रेवड़ी भी पकड़ो। दस रेवड़ियां तो खाने दो उनको। इसके बाद कपिल ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीरें भी दिखाईं और बोले, यह तब का फोटो है जब उनसे रेवड़ी छीन ली गई थी। वह अपनी मुट्ठी में एक-एक रेवड़ी लिए हैं। इसके बाद कपिल सीरियस हुए और कहा, क्या आदमी हैं, डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।