कपिल शर्मा ने 8 पैग के बाद किया था नरेंद्र मोदी को ट्वीट, बताया- क्या हुआ था उस रात

कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स शो 'Kapil Sharma: I'm Not Done Yet' आज रिलीज हो चुका है। इस स्टैंडअप कॉमेडी शो में कपिल ने खुद से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज, अपने डिप्रेशन और नरेंद्र मोदी को किए ट्वीट पर भी बात की है। शो रिलीज होने से पहले उन्होंने प्रोमो शेयर किया था जिसमें वह कहते हैं, हम जैसे लोग 8 ड्रिंक पीकर जो शो चल रहा होता है उसे भी बंद कर बैठते हैं। कपिल ने शो में उस घटना के बारे में बात की है। उन्होंने ड्रिंक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर दिए थे। इसके बाद उनको खूब गालियां पड़ी थीं।



ट्विटर पर करते थे मन की बात



I'm Not Done Yet में कपिल शर्मा कहते हैं कि एक या दो ड्रिंक लेकर वह ट्विटर पर हाई प्रोफाइल लोगों से झगड़ा चालू कर देते हैं। कपिल बोलते हैं, कुछ लोग अकेले होने पर अकेलापन महसूस करते हैं, खासकर मेरे जैसा आदमी जिसकी शादी न हुई हो, वो फिर मन की बात किससे करे? मैं फिर ट्विटर पर चला जाता था।



एक रात ने खराब कीं कई रातें



कपिल ने उस घटना भी जिक्र किया जब नशे में प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट किया था। उन्होंने बताया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। कपिल ने बताया कि उनका दिन खराब हो चुका था तो सोचा रात अच्छी कर ली जाए। कपिल बोलते हैं, मुझे क्या पता था कि एक रात मेरी इतनी रातें खराब करेगी।



प्रधानमंत्री के समर्थकों ने दिया प्रसाद



कपिल ने बताया पहला पैग पीने के बाद उन्हें घर की सिचुएशन पर गुस्सा आया। दूसरे पैग के बाद उन्हें सोसायटी में कमियां दिखने लगीं। तीसरे ड्रिंक के बाद वह नैशनल लेवल पर पहुंच गए। बोले, मेरे साथ मेरा कुक भी था। मैंने सोचा अगर ये तीन पेग के बाद अपने बॉस के साथ फ्रैंक हो रहा है तो मैं भी अपने बॉस के साथ फ्रैंक हो जाता हूं। मैंने ट्वीट कर दिया। इसके बाद उनके समर्थकों ने मुझे जो प्रसाद दिया है, जो गालियां पड़ीं, मैं आपको बता नहीं सकता।



कपिल ने किया था ये ट्वीट



बता दें कि 2016 में कपिल शर्मा ने देर रात ट्वीट किया था, मैं बीते 5 साल से 15 करोड़ इनकम टैक्स दे रहा हूं और मुझे अपना ऑफिस बनवाने के लिए बीएमसी को 5 लाख घूस देनी पड़ रही है। ये हैं आपके अच्छे दिन?