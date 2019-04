'The Kapil Sharma show' में हंसी का तड़का लगाएंगे करण जौहर और काजोल

@kajol and @karanjohar at the biggest comedy show #TheKapilSharmaShow on @sonytvofficial...... #kapilsharma #kapil #tkss #tkss2 #karanjohar #kajol #kajoldevgan #bharati #bharatisingh #thekapilsharmashow2 #thekapilsharmashow #bollywood #bollystyle #bollywoodhottie #cutegirl #smiles #bollywoodqueen #bollywoodstyle #bollywoodhot #bollywoodmemes #television

A post shared by comedy_king_kapilsharma (@comedy_king_kapilsharma) on Apr 20, 2019 at 10:44pm PDT