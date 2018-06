दो महीने के बाद ट्विटर पर आए कपिल शर्मा, फैंस से की बात और दी ये जानकारी

कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा पिछले एक साल से अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कई परेशानियां झेल रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे कपिल शर्मा ने दो महीने बाद ट्वीटर पर वापसी करते हुए फैंस को हेल्थ की जानकारी दी है। खबरें थीं कि कपिल शर्मा को शराब की लत लग गई है। इतना ही नहीं, कपिल की डिप्रेशन और प्रोफेशनली गंदा व्यवहार करने की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने ट्वीटर पर जानकारी दी थी कि उन्होंने जर्नलिस्ट, एक्स शो रनर और अपनी गर्लफ्रेंड प्रीती सिमोस के खिलाफ पुलिस कंपलेंट फाइल की है। इसके बाद कपिल सोशल मीडिया से गायब हो गए थे। अब दो महीने बाद बीती रात कपिल ने फैंस से बात करते हुए उन्हें बताया कि, 'वो अपने लाइफ स्टाइल में काफी साकारात्मक बदलाव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आने को लेकर भी वो काफी पॉजीटिव नजर आए। लेकिन फिलहाल वो ट्रेवल कर रहे हैं। कपिल ने बीती रात डॉ. जेइस का एक गाना भी शेयर किया है, जिस पर फैंस के मैसेजों की बरसात होने लगी।'

Hello friends .. hope all well .. let’s have a chat tonight by 11 pm .. till then listen this Punjabi dance number by my friends @drzeusworld @ZoraWorldwide https://t.co/R0JhG2paOt — KAPIL (@KapilSharmaK9) June 7, 2018

ट्विटर पर फैंस से बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि, 'एक बार वापस शेप में आने के बाद मैं ट्विटर की डिस्पले पिक्चर चेंज करूंगा। जब एक फैन ने कपिल को लिखा कि वो कपिल और उनके शो को मिस कर रहे हैं, तो कपिल ने फैन को तसल्ली देते हुए कहा कि वो एक नए ब्रेंड के साथ जल्द ही वापसी करेंगे। फैंस से बात करने के बाद कपिल ने आखिरी ट्वीट किया, 'चलो अब गुड नाइट...अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल...लव यू।'

Love u Paaji and god bless you always ❤️😊🙏 — Rahul Sharma (@ImRahulSharma3) June 7, 2018

U r a Rockstar, stay blessed Paaji 🤘🏻🙏🏻 — RJ Raunac (@rjraunac) June 7, 2018

When can we get to see you? We are waiting eagerly. — Soubhik (@Soubhik20360472) June 7, 2018

Chalo now good night .. trying to change my life style 🙈.. god bless all .. love u — KAPIL (@KapilSharmaK9) June 7, 2018

'धड़क' का नया पोस्टर आया सामने, प्यार के रंग में रंगे दिखे जाह्नवी और ईशान