आपत्तिजनक ट्वीट के बाद कपिल शर्मा ने अपने एक्स मैनेजर पर दर्ज कराया केस

आपत्तिजनक ट्वीट के बाद से कपिल शर्मा ने अपने एक्स मैनेजर नीती, प्रीति और पत्रकार विक्की लालवानी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कप‍िल का आरोप है क‍ि जर्नल‍िस्‍ट व‍िकी लालवानी ने उनसे 25 लाख रुपये मांगे थे और रुपये न देने की स्‍थ‍ित‍ि में ड‍िज‍िटल मीड‍िया में बदनाम करने की धमकी दी थी।

Kapil Sharma filed a police complaint against his ex-managers Neeti, Preeti and journalist Vicky Lalwani for trying to extort Rs 25 lakhs from him, alleged Vicky Lalvani started a false & malicious propaganda to defame him in digital media after he refused to pay him the amount pic.twitter.com/F50H1tSDFt