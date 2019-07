Hima Das ने 19 दिनों में जीते 5 गोल्ड मेडल, कपिल शर्मा-अनुष्का शर्मा और अनिल कपूर समेत इन बॉलीवुड सितारों के सामने आए रिएक्शन्स

बॉलीवुड ने 'सुपरगर्ल' हिमा दास को यूरोप में जुलाई के महीने में पांच स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए बधाई दी। अनिल कपूर, राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, अनुष्का शर्मा और फिल्म निर्माता शेखर कपूर उन कलाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने हिमा दास को बधाई दी है।

प्राग में 19 वर्षीय एथलीट हिमा ने द नोवे मेस्टो नाड मेटुजी ग्रैंड प्रिक्स में 52.09 सेकेंड में 400 मीटर की दौड़ को पूरा करके अपना पांचवां स्वर्ण पदक जीता।

400 मीटर दौड़ में उनका खुद का कीर्तिमान 50.79 सेकेंड है, जो उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स के दौरान बनाया था। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने कहा, हिमा युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं।

19 days - 5 gold medals - 1 golden girl ! Congratulations @HimaDas8 ! You are an exemplary example of solid grit & determination & a huge inspiration to young girls 👏💪❤ — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) July 22, 2019

अनुष्का ने लिखा, 19 दिनों में पांच स्वर्ण पदक, एक स्वर्णिम लड़की! आप धैर्य और दृढ़ संकल्प का उदाहरण हैं, साथ ही आप युवा लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हैं।

अनिल कपूर ने लिखा, पंचवां स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई। आसाम के प्रति आपकी दयालुता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक महान एथलीट एक स्वर्णिम हृदय के साथ। आने वाले समय में आपको इसी प्राकर से सफलता मिलती रहे।

Congratulations on winning the 5th gold @HimaDas8! Your act of kindness towards Assam is an inspiration to us all. A great athlete with a heart of gold. Wishing you all the more success! India is proud of you! https://t.co/Q06SBAKUhq — Anil Kapoor (@AnilKapoor) July 21, 2019

अभिनेत्री तापसी पन्नू ने भी हिमा को हास्य रूप में बधाई दी। तापसी ने कहा, अब हिमा खुद की सोने की खदान बनाने वाली है। खूब बढ़िया।

Now she is gonna make a gold mine of her own. Kudos girl 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 @HimaDas8 https://t.co/bvRx2zNo58 — taapsee pannu (@taapsee) July 18, 2019

'मिस्टर इंडिया' के निर्देशक रहे शेखर कपूर ने हिमा को 'सुपर गर्ल' बताया। उन्होंने लिखा, सुपरगर्ल के लिए सब संभव है। भूमि पेडनेकर ने हेमा को 'अंस्टोपेबल' करार दिया। वहीं राजकुमार राव ने उन्हें बधाई दी।

Supergirl !! @HimaDas8 #himadas She just will not take impossible for an answer .. https://t.co/iiXwh1O6Ph — Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 21, 2019

कपिल शर्मा ने हेमा को स्टार बताते हुए कहा, हेमा हमें आप पर गर्व है, छोटी लड़की। एक सितारे की तरह यू ही चमकती रहो।