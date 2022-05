कनिका कपूर ने शेयर की बॉयफ्रेंड के साथ फोटो, शादी से पहले कर रही हैं रोमांटिक टाइम स्पेंड

कनिका कपूर वैसे तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और गानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन अब सिंगर कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं।

Wed, 04 May 2022 11:42 AM

Sushmeeta Semwal टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 11:42 AM

