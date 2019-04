रंगोली चंदेल ने महेश भट्ट को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा, बोली-' बहन कंगना रनौत के ऊपर फेंकी थी चप्पल'

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट आजकल अपनी फिल्म कलंक को लेकर सुर्खियों में छाई हुईं है। इस फिल्म में आलिया को इम्प्रेसिव लीड रोल में देखने को मिलेगा। आलिया फिल्म के गाने से लेकर फिल्म के ट्रेलर तक अपनी एक्टिंग की एक झलक दिखा चुकी हैं। लेकिन अभी हाल ही में आलिया की एक्टिंग को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना ने एक तंज कसते हुए गली बॉय में आलिया की एक्टिंग को बकवास करार दिया था। इसके बाद आलिया ने कंगना की बातों का जवाब देते हुए कहा था कि वह आगे काफी मेहनत करेंगी ताकि बॉलीवुड क्वीन को उनसे कोई शिकायत ना हो।

आलिया के इस बयान के बाद ऐसा लगा कि इनदोनों के बीच का झगड़ा शांत हो गया है, लेकिन इसी बीच कंगना की बहन रंगोली चंदेल के एक ट्वीट ने फिर से इस झगड़े को एक नया रुप दे किया है। इतना ही नहीं कंगना की बहन रंगोली ने आलिया की मां सोनी राजदान के साथ-साथ महेश भट्ट को भी लपेटे में ले लिया है। रंगोली चंदेल ने रविवार को एक वेबसाइट का लिंक ट्वीट करते हुए आलिया और उनकी मां सोनी राजदान पर निशाना साधा ।

These non Indians who are living off this land, using and abusing its people and its resources, lying about intolerance and spreading hatred, time to think about their agenda and not to get carried away with their provocations. https://t.co/FAwHChqopC

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 14, 2019

उन्होंने लिखा, 'ये नॉन-इंडियंस जो यहां रह रहे हैं, यहां के लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, असहिष्णुता को लेकर झूठ बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं । अब इनका एजेंडा सोचने का वक्त आ गया है ।' आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने रंगोली चंदेल को जवाब देते हुए लिखा, 'महेश भट्ट ने उन्हें ब्रेक दिया.. वो उनकी बेटी और पत्नी पर अटैक कर रही हैं । बेटी पर बार-बार । नफरत और बेइज्जती के अलावा कहने को बचा क्या है? एजेंडा? उनका एजेंडा क्या है...?'

Dear Soni ji, Mahesh Bhatt never gave her a break, Anurag Basu did, Mahesh Bhatt ji works as a creative director in his brothers production house....(contd) @Soni_Razdan https://t.co/SD22ztrQ29

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 16, 2019

इस पर सोनी ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि महेश भट्ट वो इंसान है जिन्होंने उसे ब्रेक दिया था। अब वह बार-बार उनकी बेटी और पत्नी पर हमला बोल रही है। अब मैं क्या ही बोलूं? इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ।

(Contd).... please note that he doesn’t own that production house, after Woh Lamhe when Kangana refused to do a film written by him called ‘Dhokha where he wanted her to play a suicide bomber he got so upset that he not only shouted at her in his office..... (contd) @Soni_Razdan

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 16, 2019

सोनी का ट्वीट रंगोली के गले नहीं उतरा और इसके जवाब में उन्होंने ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया है। रंगोली ने खुलासा किया है कि अपनी फिल्म वो लम्हें के प्रिव्यू के दौरान ही महेश ने 19 साल की कंगना पर चप्पल फेंकी थी। रंगोली ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रिय सोनी जी महेश भट्ट ने उसे ब्रेक नहीं दिया है बल्कि अनुराग बासु ने दिया है। महेश भट्ट जी ने उस फिल्म में बतौर क्रिएटिव डायरेक्ट काम किया था।

.... but later when she went for Woh Lamhe preview to a theatre he threw chappal on her, he didn’t allow her to see her own film, she cried whole night .... and she was just 19years old . @Soni_Razdan

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 16, 2019

इसके बाद रंगोली ने खुलासा किया है कि जब कंगना ने उनकी फिल्म धोखा को करने से मना कर दिया था, तो वह काफी अपसेट हुए थे और उन्होंने कंगना को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद रंगोली ने लिखा है कि वो लम्हें के प्रिव्यू के दौरान महेश भट्ट जी ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी और उन्होंने कंगना को ही उनकी फिल्म नहीं देखने दी। इसके बाद मेरी बहन रात भर रोई थी।