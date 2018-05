आलिया भट्ट की 'राजी' देखने के बाद कंगना ने कही ये बड़ी बात

बॉलीवुड की यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' ने कमाल कर दिखाया है। दर्शकों और क्रिटिक्स को ये फिल्म बहुत पसंद आई है और ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में भी शामिल हो गई है। 'राजी' को बॉलीवुड से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

अब हाल ही में कंगना रनौत भी इस फिल्म को देखने गईं। इस फिल्म को देखने के बाद कंगना रनौत ने कहा, 'मैं आलिया के काम को लेकर काफी इम्प्रेस हूं। आलिया सही मायने में बॉलीवुड की क्वीन हैं। ये बस आलिया की दुनिया है और अब हम सब इसमें रह रहे हैं।'

कंगना ने 'राजी' की डायरेक्टर मेघना गुलजार के काम की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेघना ने शानदार काम किया है और ये फिल्म हम सबके लिए एक प्रेरणा है

100 करोड़ क्लब में शामिल 'राजी'

फिल्म 'राजी' के बारे में बात करें तो फिल्म में 104.32 करोड़ की कमाई कर ली है। दिलचस्प बात तो ये है कि 'राजी' दूसरी हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। राजी से पहले कंगना की फिल्म 'तन्नू वेड्य मन्नू रिटर्न्स' भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है।

#Raazi is the second heroine-centric film to cross ₹ 100 cr mark, after #TanuWedsManuReturns... However, #TWMR was a franchise, so it had a huge advantage... #Raazi is the first one to achieve the milestone without the tag of a franchise or commercial trappings... India biz.