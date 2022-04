Dhaakad Teaser Video : जबरदस्त एक्शन से दुश्मनों को खत्म करती दिखीं 'धाकड़' कंगना रनौत

Kangana Ranaut Film Dhaakad : कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का फैंस काफी समय से कर रहे थे और अब फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए एक्ट्रेस ने फिल्म का टीजर शेयर किया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Tue, 12 Apr 2022 03:03 PM

