Kangana Ranaut की बहन रंगोली चंदेल ने किया Alia का पलटवार, ट्वीट कर कही ये बातें

हाल ही में क्रिटीक्स चॉइस फिल्म अवॉर्ड (Critics Choice Film Award) के दौरान आलिया भट्ट (Alia Bhatt) से कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन द्वारा दिए गए बयान पर सवाल किए गए थे। भाषा के हवाले से जिसके जबाव में आलिया ने कहा था कि अगर मैं ऐसी हूं तो मेरा परिवार मुझसे 10 गुणा ज्यादा परिपक्व और मजबूत है। मैं इन सबमें नहीं पड़ना चाहती। मैं खुश और सकारात्मक रहकर कड़ी मेहनत करना चाहती हूं और हर दिन खुद को और बेहतर करना चाहती हूं।

People arnt stupid, they see who stands alone and where is gang of movie mafia, in this time and age honesty and transparency is most valued so keep your medieval age ‘ Main chup rahoongi’ sob story to yourself, no need to make this viral everyday... 🤚🏼 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 23, 2019

Snatching others work and opportunities everyday, begging and pleading makers to cast, playing games and using connections to grab films doing back hand PR and on surface behaving like a sheep , as if people are idiots not to see through this... — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 23, 2019

While whole world propagating speak up or me too Alia ji is going ‘ main chup rahoongi aur zulm sahoongi 😂 How regressive is that, coming from a British girl sounds strange 😜, if you take a leaf from Papa Jo’s book obviously it will be melodramatic 😂 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 23, 2019

माना जाता रहा है कि कंगना बेबाकी से नेपोटिज्म के खिलाफ अवाज उठाती आई हैं। इन सभी चीजों में उनकी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) भी सोशल मीडिया पर उनका साथ देती हैं। मीडिया में आई खबरों पर गौर किया जाए तो कुछ दिनों से कंगना की बहन ने भट्ट परिवार के लिए कई बातें लिखीं हैं। आलिया के जवाब के बाद रंगोली ने दोबारा ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि लोग बेवकूफ नहीं होते। लोगों को पता है कि कौन अकेले है और कौन मूवी माफिया की गैंग के साथ है। माहौल में ईमानदारी और पारदर्शिता की कीमत ज्यादा होती है। तो आपको, मैं चुप रहूंगी जैसे स्टेटमेंट को रोज-रोज कहने का कोई फायदा नहीं। आपका काम है दूसरों का काम और अवसरों को छीनना। फिल्म मेकर्स से काम की भीख मांगना, गेम खेलना और पीआर की मदद लेना। ऐसा सोचा जाता है कि आदमी बेवकूफ है और कुछ समझ नहीं रहा है।

आगे रंगोली लिखती हैं कि जब सभी लोग खुलकर मीटू पर बातें करते हैं तब आलिया जी कहती हैं मैं चुप रहूंगी और जुल्म सहूंगी। कितना रिग्रेसिव है ये। एक ब्रिटिश लड़की की बेटी होते हुए ये थोड़ा अजीब है। आपको बता दें कि कंगना ने गली बॉय (Gully Boy) में आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस की आलोचना करते हुए कहा था उनका काम औसत दर्जे का था।