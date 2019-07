Taapsee Pannu के बाद अब रंगोली चंदेल ने साधा Deepika Padukone पर निशाना, लिखाः ये बरातियों की तरह क्यों नाच रही हैं?

एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) ट्विटर (Twitter) पर अकसर विवादित बयान देती हैं। यहां तक कि सेलिब्रिटी को टैग कर उन्हें न जाने क्या-क्या लिख देती हैं। इन दिनों कंगना रनौत की बहन रंगोली अपने विवादित बयानों को लेकर ही मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। रंगोली ने तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के बाद अब दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) पर निशाना साधा है। दरअसल, दीपिका पादुकोण ने डांस करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। अपने एनजीओ को प्रमोट करने के लिए दीपिका एक वीडियो में डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को TLLLFoundation के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है।

The first time @deepikapadukone spoke publicly about her experience with depression was on national television. The video has hit 1 Million views on our YouTube channel!

Watch the video here: https://t.co/ds4SDUmLve@counselloranna @ndtv #MentalHealthMatters #BreakTheStigma pic.twitter.com/Pw0fL1xxdz