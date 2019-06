Kangana Ranaut की बहन Rangoli Chandel ने रणबीर-आलिया का उड़ाया मजाक, जानें क्यों कहा उन्हें ‘पप्पू’

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अपने आने वाली फिल्म (लव स्टोरी) के लिए न्यूयॉर्क (New York) में घुड़सवारी सीख रहे हैं। जिसकी कुछ तस्वीरंर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और उनकी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) ने इन दोनों पर एक अलग चीज को लेकर निशाना साधा है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस समय न्यूयॉर्क में हैं और अपनी आने वाली फिल्म की तैयारियों में व्यस्त हैं।

These two pappus had to learn riding for their upcoming love story, they went for one day got so sore never came back again, Kangana fell from horse 3 times after various injuries and invested whole year of hard work to get galloping...(contd) https://t.co/1uZaVjDzLv