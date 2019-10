इस बात पर कंगना रनौत की बहन रंगोली पर फेंक दिया था एसिड, फोटो शेयर कर किये कई दिल दहला देने वाले खुलासे

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने विवादित ट्वीट्स के लिए मशहूर हैं। रंगोली चंदेल अपने ट्वीट और विवादित बयानों से बड़े-बड़े हंगामे कर चुकी हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद ऐसा कोई ए-लिस्ट एक्टर नहीं होगा, जिस पर रंगोली चंदेल ने निशाना ना साधा हो। इसी बीच रंगोली चंदेल ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आप रंगोली चंदेल की हिम्मत और बहादुरी की तारीफें करते नहीं थकेंगे। दरअसल, रंगोली अपने ट्वीट से अपने उपर हुए एसिड अटैक का खुलासा किया है। ट्वीट में उन्होंने एसिड अटैक के बाद उनकी क्या हालत हो गई थी और उनकी छोटी कंगना रनौत को कैसे बुरी तरह पीटा गया था, इस बात का भी जिक्र किया है।

आपको बता दें कि अपने एसिट अटैक के बारें में खुलासा करने से पहले रंगोली ने पहले अपनी बचपन की फोटो को शेयर किया है, जिसमें रंगोली के साथ उनकी मां और बहन कंगना नजर आ रही हैं।

OMG !! Such an overwhelming response to our childhood pics, lot of friends asking for my pics from college, ha ha we were science students, we had no time for all this, still found one from annual day 😁 pic.twitter.com/baO8WTWYDu — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) October 1, 2019

इस फोटो को शेयर करने के बाद रंगोली अपनी तीसरी फोटो शेयर की है। जिसमें वह अकेली नजर आ रही है लेकिन फोटो में रंगोली का चेहरा तेजाब से झुलसा हुआ नजर आ रहा है। इस फोटो को पोस्ट करते हुए रंगोली ने दिल दहला देने वाली बात कही है। उन्होंने लिखा कि बहुत लोग इस बात पर दुख जताते हैं कि मैंने अपनी खूबसूरती खो दी। सही बताऊं तो जब आपके शरीर के अंग आपकी आंखों के सामने पिघलते हैं तब खूबसूरती आखिरी चीज होती है जिसके बारे में आप सोचते हैं। 5 साल में 54 सर्जरी के बाद भी डॉक्टर मेरा कान ठीक नहीं कर सके।' रंगोली ने जो तस्वीर शेयर की उसमें देखा जा सकता है कि इस हमले में उन्होंने अपना कान गंवा दिया।

Lot of people feeling sorry about the fact that I lost my beauty, honestly when your organs melt before your eyes beauty is the last thing you care about, even after 54 surgeries over a span of 5 years doctors couldn’t reconstruct my ear...(contd) pic.twitter.com/M5MMHVHpOx — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) October 2, 2019

रंगोली ने आगे लिखा, 'इसमें मैंने अपनी एक आंख गंवा दी थी जिसका रेटिना ट्रांसप्लांट करना पड़ा था। डॉक्टरों ने मेरे पूरे शरीर से स्किन ली और मेरी एक ब्रेस्ट को ठीक किया, जो बुरी तरह खराब हो गई थी। प्रिथू (रंगोली की बेटी) को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए मुझे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।'

I don’t know wat to say honestly I had given up on my life, my now husband bt back den jst a normal friend washd my wounds &waited outside operation theatres fr years vry supportive sister & parents collectively breathed life in to me.. can’t take credit fr wat my life is today🙏 https://t.co/0wolqqLy6L — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) October 1, 2019

उन्होंने लिखा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारे पैरंट्स ने सुंदर, बुद्धिमान और कॉन्फिडेंट बेटियों को जन्म दिया था, यह दुनिया गर्ल चाइल्ड के लिए ठीक नहीं है, सामाजिक बुराइयों से लड़ने का वक्त है...यही हमारे बच्चों के लिए सेफ रहेगा।