कंगना-जर्नलिस्ट विवाद: अब एक्ट्रेस ने भेजा नोटिस, कहा- 24 घंटों में हटाओ बैन

कंगना रनौत और जर्नलिस्ट विवाद काफी बढ़ गया है क्योंकि अब कंगना ने एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को एक लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने इस नोटिस में डिमांड की गई है कि एक्ट्रेस के ऊपर से बैन को हटाया जाना चाहिए अन्यथा इसके गंभीर परिणाम पत्रकार को झेलने पड़ सकते हैं।

Actor Kangana Ranaut sends legal notice to Entertainment Journalist Guild and Press Club of India for "wrongful, immoral, unethical & illegal acts of lending support to a journalist Justin Rao who is accused of indulging in unprofessional & illegal activities" pic.twitter.com/S5AFliB0eF

बताते चलें कि सबसे पहले एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स गिल्ड ने ऐक्ट्रेस का बहिष्कार किया था। इसके बाद मुंबई प्रेस क्लब और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स गिल्ड के फैसले का समर्थन किया था।

इससे पहले कंगना ने वीडियो शेयर कर कही थी ये बात...

हाल ही में रंगोली ने कंगना का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। इस वीडियो में कंगना ने साफ कहा था कि वो माफी नहीं मांगने वालीं। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें कही थीं। देखें वीडियो-

Here’s a vidoe message from Kangana to all the media folks who have banned her, P.S she has got viral fever hence the heavy voice 🙂...(contd) pic.twitter.com/U1vkbgmGyq