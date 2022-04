कंगना रनौत से पूछा गया राजनीति पर सवाल, क्वीन एक्ट्रेस बोलीं- 'धाकड़' पॉलिटिशन बनूंगी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में शुमार 'धाकड़' (Dhaakad) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में भी कंगना रनौत का काफी दमदार अदांज देखने को मिला।

इस खबर को सुनें