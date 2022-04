हिंदी न्यूज़ मनोरंजन KGF Chapter 2: 'रॉकी भाई' की दीवानी हुईं कंगना, अमिताभ बच्चन से तुलना कर बोलीं - 'यश ने उस खाली जगह को भर दिया है...'

KGF Chapter 2: 'रॉकी भाई' की दीवानी हुईं कंगना, अमिताभ बच्चन से तुलना कर बोलीं - 'यश ने उस खाली जगह को भर दिया है...'

केजीएफ 1 की तरह ही केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) को भी जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। हर कोई रॉकी भाई की एक्टिंग का दीवाना हुआ जा रहा है। इसी बीच कंगना रनौत ने भी यश की तारीफ की है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Shubhangi Gupta Sun, 17 Apr 2022 04:28 PM

इस खबर को सुनें