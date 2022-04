कंगना रनौत ने बताया कैसी लगी एसएस राजामौली की RRR, बोलीं- राष्ट्रवाद मेरा प्रिय विषय

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने फिल्म RRR देखने के बाद डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) और मूवी की जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर है साथ ही सबसे देखने की अपील भी की।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Fri, 01 Apr 2022 01:02 PM

