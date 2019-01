कंगना रनौत से कम नहीं है भांजा पृथ्वी, 'मणिकर्णिका' की स्क्रीनिंग में चुराई लाइम लाइट

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका-द क्वीन ऑफ झांसी के प्रमोशन में बिजी हैं। बीते रोज ही फिल्म की एक और स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। जहां कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली और भांजा पृथ्वी भी पहुंचा। इस दौरान कंगना के क्यूट भांजे ने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया और सबकी नजरें पृथ्वी पर ही ठहर गईं। कंगना की गोद में पृथ्वी बिल्कुल अपनी मासी की तरह ही लग रहे थे।

बिल्कुल कंगना की तरह लगता है पृथ्वी...

गौर करने वाली बात ये है कि पृथ्वी बिल्कुल अपनी मासी कंगना की तरह ही लगता है। उनके घुंघराले बाल और लुक्स कंगना की तरह ही है। वैसे, पृथ्वी अपनी मासी के काफी लाडले भी हैं। कंगना का सोशल मीडिया अकाउंट भांजे की क्यूट फोटोज और वीडियोज से भरा पड़ा है। सिर्फ भांजा ही क्यों कंगना तो अपनी पूरी फैमिली के काफी क्लोज हैं और शूटिंग से ब्रेक मिलते ही अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश पहुंच जाती हैं।

As if he knows that the most beautiful girl on this planet kissing him !! ♥️ #throwback #mycuties 😘😘 pic.twitter.com/3CeQ5BiZbu