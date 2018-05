जिम सारभ के 'Rape Joke' पर कंगना ने लगाया ठहाका, नाराज यूजर्स ने कह दी ये गंदी बात...

कान्‍स फिल्‍म फेस्टिवल में इस बार बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के डेब्‍यू को जहां फैंस ने सराहा था वहीं अब फैंस उनकी एक छोटी सी गलती के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर खरी-खोटी सुना रहे हैं। अपने हार्ड कोर फेमिनिज्म से जानी जानें वाली बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आने के बाद कंगना बाद विवादों में घिर गई हैं। इस वीडियो को लेकर उन पर तरह तरह के आरोप लग रहें हैं।

जानें क्या है माजरा...

कान्‍स फिल्‍म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की इमेज उस समय निगेटिव हो गई जब वह फिल्म 'पद्मावत' फेम अभिनेता जिम सारभ के रेप जोक पर ठहाके लगाकर हंसने लगी। इस पूरे माहौल को एक शक्स ने कैमरे में कैद लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। यह वायरल वीडियो देर रात हुई एक पार्टी का है। वीडियो में जिम सारभ रेप पर एक जोक सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जोक में जिम शराब को छूने के बजाए 'बलात्‍कार' को चुनने की बात कहते दिख रहे हैं, जिसपर कंगना और वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं।

Dear Jim Sarbh/ Kangana Ranaut

Rape jokes are not funny. Rape is NOT a joke. If you tell or laugh at jokes about rape you are a part of the problem. https://t.co/Pk5bSB9zCr — ¯\_(ツ)_/¯ (@karishmau) May 15, 2018

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कंगना और जिम सारभ को आड़े हाथों लेकर उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। यूजर कंगना से सलमान खान के 'सुल्‍तान' वाली बयान से जोड़ कर जबाव मांग रहे हैं।

दरसअल यह बात उस समय की है जब सलमान खान की फिल्म 'सुल्‍तान' रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म को लेकर सलमान कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। 'सुल्‍तान' के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग की तुलना 'बलात्‍कार' से कर थी तो कंगना ने इस बयान के खिलाफ बेबाकी से अपनी राय रखी थी और सलमान खान को काफी लटाड़ लगाई थी।

ऐसे ट्रोल हुईं कंगना...

अब कंगना खुद बलात्‍कार से जुड़े के चुटकुले पर हंसती हुई नजर आई। यह देखकर फैंस कंगना की क्लास लगाने के लिए आतुर हो गये हैं। एक ट्विटर यूज़र ने लिखा कि डियर जिम सार्भ/कंगना रनौत. रेप को लेकर जोक करना सही नहीं है.. रेप कोई जोक नहीं... अगर आप रेप पर जोक सुनाते हैं या हंसते हैं तो आप इस समस्या का हिस्सा हैं..

Video got deleted so uploading it again.

Woke queen Kangana seen laughing at a rape joke here along with Jim Sarbh. Kangana had previously called out Salman for an insensitive rape remark.pic.twitter.com/B1lpIqy0Kg — Od (@odshek) May 15, 2018

एक और यूजर ने लिखा कि सलमान के रेप पर दिए असंवेदनशील बयान के बाद मीडिया और कई फेमिनिस्ट्स बाहर आकर उन्हें कासते नजर आए थे... लेकिन अब वही मीडिया और फेमिनिस्ट्स ब्रिगेड कंगना के मामले पर चुप्पी साधे हुए है...

Rape is a dark word. Let’s not water it down to describe a brutal gym session or a bad day at work or with a joke.@jimSarbh #KanganaRanaut have some sense before cracking such jokes !! — Dhruvesh Shah ✨ (@dhruveshshahz16) May 17, 2018

I am totally dissapointed in that entire group who were laughing at a rape joke. Being a @jimSarbh fan, dissapointed in him more for making such a joke. — Rajeev (@AnotherRajeev) May 15, 2018

Jim Sarbh making a rape joke and Kangana laughing on it only proves how most Bollywood actors are feminists just on the social media. Same goes for Sonam posting pic as to how she supports Salman.

Lesson: Don't take them too seriously. — Aman (@cadence99) May 15, 2018