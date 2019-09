कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी पन्नू के ‘सांड की आंख’ लुक पर साधा निशाना, मिला ये मुंहतोड़ जवाब

तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म ‘सांड की आंख’ का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इसे लोगों ने पसंद भी किया है। फिल्म एनालिस्ट से भी ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसी बीच तापसी और कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल के बीच फिर एक बार जंग छिड़ चुकी है। दरअसल, फिल्म में तापसी और भूमि ने 30 साल की उम्र में होने के बावजूद, 60 साल की महिला का किरदार निभाया है। जिसके लिए उन्होंने मेकअप का सहारा लिया और इस लुक को अपनाया।

हाल ही में रंगोली चंदेल, कंगना रनौत की बहन ने ट्वीट कर तापसी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बॉलीवुड को बूढ़े कैरेक्टर के हिसाब से उस तरह या आसपास की ऐज से जुड़े लोगों को कास्ट करना चाहिए। एक्टर, कंगना रनौत को ‘सांड की आंख’ में एक रोल ऑफर हुआ था जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। यहां तक की कंगना ने प्रोड्यूर्स को फिल्म में नीना गुप्ता और राम्या कृष्णनन को कास्ट करने का सुझाव दिया था।

I hope and can only hope this will answer the question once n for all coz honestly now it’s getting boring for us to repeat ourselves.

So all you lovely people here goes my RESPONSE -#SaandKiAankh pic.twitter.com/guldaTWaks