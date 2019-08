कंगना रनौत ने स्वतंत्रता दिवस पर फैन्स को दिया स्पेशल मैसेज, वीडियो देख आप भी करेंगे सलाम

देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर कंगना ने अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं दीं और राष्ट्र की विविधता पर सबको गर्व करने और व्यक्तिगत पहचान में न उलझने का आग्रह किया जैसे कि "मैं औरत हूं, मैं आदमी हूं या मैं समलैंगिक हूं।" कंगना की बहन ने ट्विटर पर कंगना के वीडियो मैसेज को साझा किया।

वीडियो की शुरुआत में कंगना ने सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और इसके बाद कंगना ने देश की जनता से स्वाभिमानी बनने और खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने का आग्रह किया।

वीडियो में कंगना ने कहा, "हम आज भी अपने व्यक्तिगत पहचानों में फंसे हुए हैं। हम महिला सशक्तिकरण या मानव अधिकार की बात करते हैं, हम कहते हैं कि यह पुरूष है यह महिला है या यह गे है, वह छोटे शहर से है, वह साउथ इंडिया से है, वह नॉर्थ इंडिया से है, या वह हिंदू है या मुसलमान है, इन सारी पर्सनल आइडेनटिटीज में हम फंस चुके हैं।"

कंगना ने आगे कहा, "आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी केवल एक ही पहचान होगी और वह ये कि हम भारतीय हैं।"

देखें वीडियो :

Happy Independence Day friends, here’s a video message from Kangana.... please watch and share, Jai Hind 🙏 pic.twitter.com/NG0QhPvz1q