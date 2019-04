किसानों की मदद के लिए सामने आईं कंगना रनौत, आमिर खान के एनजीओ को डोनेट किए इतने लाख रुपये

कंगना रनौत बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रसेस में से एक हैं जो एक्टिंग के अलावा अपने बेबाकी बयानों के लिए जानीं जाती हैं। कंगना अक्सर सोशल एक्टिविटी में भाग लेती रहती हैं। इन्हीं सब के बीच कंगना ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के पानी फाउंडेशन के लिए 1 लाख रुपये दान किए, यह पैसा उनके फाउंडेशन के जलमित्र कैंपेन में लगाया जाएगा। इतना ही नहीं कंगना की बहन रंगोली ने 1 हजार रुपए दिए हैं।

आपको बता दें कि हाल ही में कुछ समय पहले कंगना ने फिल्म मणिकर्णिका को बॉलीवुड स्टार्स द्वारा रिएक्शन नहीं मिलने पर आमिर खान को आड़े हाथ लिया था। उन्होंने आमिर के इस बर्ताव पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन अब यह मामला शांत हो गया है। अब कंगना आमिर खान के फाउंडेशन की मदद करती दिखाई दे रही हैं।

Kangana donated 1 lakh and I donated 1 thousand to https://t.co/HEwmJ8t9eX please donate whatever you can to help our farmers, it’s not charity, we have been unfair to them for way too long...(contd) pic.twitter.com/tZnMbyrMlj