VIDEO: कंगना ने हिमाचल प्रदेश में बनवाया मंदिर, भजन करते हुए यूं किया डांस

फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के प्रमोशन में बिजी एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो एक मंदिर में भजन और डांस करती हुई दिख रही हैं। खबरों की माने तो ये वीडियो कंगना के होम टाउन मंडी (हिमाचल प्रदेश) का है। जहां कंगना गुरूवार को कुलदेवी मां महिसुरमर्दिनी के दर्शन करने के लिए परिवार के साथ पहुंचीं थीं। उसी दौरान कंगना वहां मौजूद महिलाओं के साथ नाचने लगीं और किसी ने ये वीडियो बना लिया। वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें आप कंगना को डांस करते हुए देख सकते हैं।

कंगना ने बनवाया मंदिर...

खबर है कि कंगना ने खुद भी यहां एक मंदिर बनवाया है। एक इंटरव्यू में उन्होने बताया कि ये मंदिर इसलिए बनवाया ताकि लोग इसमें आकर आराम से पूजा कर सके हैं।

Video | Kangana at the temple she build in her native village in Mandi pic.twitter.com/EdHMO4FRII