कंगना रनौत ने खुद को बताया सुपरस्टार होस्ट, अमिताभ बच्चन और सलमान खान पर भी बोलीं

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके खुद को अपनी जनरेशन का सबसे सफल होस्ट बताया है। उन्होंने लिखा है कि शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह तक सब इस काम में असफल रहे।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Tue, 05 Apr 2022 11:03 AM

