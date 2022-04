कंगना रनौत ने ग्रैमी अवॉर्ड्स को बताया 'लोकल इवेंट', इस वजह से की बायकॉट करने की मांग

हाल ही में 64वें ग्रैमी अवॉर्ड्स (Grammys Awards) का आयोजन किया गया। इस इवेंट में स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को श्रद्धांजलि नहीं दी गई। इस बात पर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) भड़क गईं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Tue, 05 Apr 2022 08:17 PM

