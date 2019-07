Judgemental Hai Kya: फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर दिए ये रिएक्शन्स

कंगना रनौत और राजकुमार राव स्टारर फिल्म 'जजमेंटल है क्या' को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट थी और सभी इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। फाइनली ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दिए हैं। अभी तक के सामने आए रिएक्शन्स के मुताबिक फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है। पढ़ें सभी के रिएक्शन्स-

after watching #JudgementallHaiKya , luking at #KangnaRanaut ‘s performance i can only say is, any actress before comenting about kangana should try to atleast touch par her performance. Kangana u r blessing for today’s cinema, u r an era urself👏🏼👏🏼 @Rangoli_A

Watching #JudgementallHaiKya here in Dubai..



Awesome entertainer

Superb performance by the lead pair #kanganaranuat @RajkummarRao

Nice direction by @pkovelamudi

Awesome writing by @KanikaDhillon



Nice work by

@hussainthelal @jimmysheirgill @AmyraDastur93 @IamHrishitaBhat pic.twitter.com/yDJQSuJkqg

— Adnan Zakir Ali (@adnanzakirali44) July 25, 2019

After reading such positive reviews for #JudgementallHaiKya, I feel like- pic.twitter.com/NTYeKKOaXV

I don’t understand why some are out there just hoping and wishing a film fails, finding faults when they are so few and just hoping some flaw can topple any potential success. It’s just a movie 🎥 so chill let it be Nah?! #JudgementallHaiKya

Kangana Ranaut already in the megastar league of actresses. She single handedly deliver a brilliant performance and beat her own performance with passing of her each film#KanganaRanaut #JudgementallHaiKyaReview

— Sarcasm Kid (@sarcasmkid_) July 26, 2019

प्रकाश कोवेलामुदी के निर्देशन में बनीं फिल्म 'जजमेंटल है क्या' को रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है, तो देखते हैं कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है।