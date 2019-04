कंगना रनौत-राजकुमार की 'Mental Hai Kya' फंसी विवादों में, फिल्म का टाइटल बदलने की उठी मांग

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और राजकुमार राव जल्द ही 'मेंटल है क्या' में नजर आने वाले हैं। फिल्म का पोस्टर सामने आने के बाद से ही 'मेंटल है क्या' की चर्चा हो रही है। हाल ही में जारी हुए 'मेंटल है क्या' के नए पोस्टर में फिल्म की रिलीज डेट को रिवील कर दिया गया है। सबकुछ ठीक ठाक रहा तो यह फिल्म 21 जून को रिलीज होने होगी। लेकिन इसी बीच फिल्म अब नए विवादों में फंस गई हैं। ‘इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी’ (Indian Psychiatric Society) ने फिल्म के नाम को लेकर मेकर्स के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। उनकी ओर से मेकर्स को एक खत लिखा गया है, जिसमें फिल्म का नाम बदलने और इसके पोस्टर्स हटाने की मांग की गई है।

इंडियन साइकेट्रिक सोसायटी ने अपने खत में कहा है कि फिल्म के टाइटल को जल्द से जल्द बदला जाए। खत में लिखा गया है कि, "हम लोग फिल्म के टाइटल का विरोध करते हैं क्योंकि वह मानसिक विकारों को पेश करने में अमानवीय, भेदभावपूर्ण, कलंककारी और अपमानजनक है। कई साइकोलॉजिस्ट्स ने सोशल मीडिया पर एक अभियान की शुरुआत की है। वे फिल्म के निर्माता और निर्देशक से मांग कर रहे हैं कि फिल्म का टाइटल बदला जाए।"

Indian Psychiatric Society has officially now asked an explanation for the posters and how the movie is choosing to symbolically represent mental illness. This is a huge step. pic.twitter.com/aRtWBj27zb